Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'yı devirdi

EuroCup A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı 92-76 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 23:29
  • Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu 4. hafta maçında Cedevita Olimpija'yı 92-76 yendi.
  • Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Bahçeşehir Koleji liderliğini sürdürdü.
  • Cedevita Olimpija bu yenilgiyle gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

EuroCup A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-76'lık skorla temsilcimiz Bahçeşehir Koleji oldu.

Bahçeşehir Koleji gruptaki dördüncü maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü. Cedevita Olimpija ise ilk yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Michele Rossi (İtalya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Bahçeşehir Koleji: Homesley 15, Mitchell 9, Flynn 12, Cavanaugh 16, Williams 18, Koprivica 6, Kenan Sipahi 4, Hale 10, İsmet Akpınar 2, Furkan Haltalı, Ponitka

Cedevita Olimpija: Stewart 12, Gibson 13, Blazic 5, Skara 14, Kennedy 8, Girard 5, Nikolic 14, Cerkvenik 3, Houindo 2, Radovic, Daneu

1. Periyot: 27-14

Devre: 50-43

3. Periyot: 72-59

Eshspor Haberleri