Bahçeşehir Koleji, Galatasaray karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 93-86'lık skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8
Galatasaray: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 23-26
Devre: 42-47
3. Periyot: 67-66