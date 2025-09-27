Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Galatasaray'ı 93-86 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 17:51
Türkiye Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Bahçeşehir Koleji ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 93-86'lık skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, Homesley 8, Ponitka 15, Göktuğ Baş 2, Williams 15, Hale 13, Koprivica 5, Mitchell 4, İsmet Akpınar, Kenan Sipahi 8

Galatasaray: Tibet Görener, Cummings 10, Palmer 27, Bishop 7, White 18, McCollum 11, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer, Gillespie, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 23-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 67-66

