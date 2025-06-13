Bahçeşehir Koleji, Malachi Flynn'i renklerine bağladı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bahçeşehir Koleji, transfer çalışmalarına hız verdi.

İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki basketbolcu Malachi Flynn'i renklerine bağladığını duyurdu.

"ANLAŞMA SAĞLADIK"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

2020-2021 sezonunda başladığı NBA kariyerinde Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons gibi takımlarda forma giyen ABD'li oyun kurucu ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.