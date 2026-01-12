Can Armando Güner transferinde sürpriz hamle: Fenerbahçe devrede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirdiği genç oyuncu Almanya'ya geri döndü.

Bu gelişmenin ardından transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ F.BAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın oyuncuya olan ilgisinin sürdüğü bilinirken, Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle transfer yarışı kızışacak gibi görünüyor.