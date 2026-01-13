Bahçeşehir Koleji, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın BAXI Manresa ekibine 96-92 yenildi.

Maçın ardından İstanbul temsilcisinde bir veda yaşandı.

Bahçeşehir Koleji, sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "2024 nisan ayında takımımıza katılan sportif direktör Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Nemanja Bjelica'ya kulübümüze ve Türk basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.