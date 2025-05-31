Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 75-65'lik skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu. Bu sonuçla birlikte seride durum 1-1'e geldi.
İki galibiyete ulaşacak takımın adını yarı finale yazdıracağı serinin üçüncü ve son maçı 2 Haziran Pazartesi günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 6, Cavanaugh 14, Bouteille 10, Odiase, Furkan Haltalı, Simonovic 6, Ponitka 9, Furkan Korkmaz 13, Kenan Sipahi 6
TOFAŞ: Perez 9, Reed 11, Trifunovic 8, Yiğitcan Saybir 12, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7, Gauzin, Pasecniks, Bankston 5
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