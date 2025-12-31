Bahçeşehir Koleji, Veolia Towers'a fark attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Alman takımı Veolia Towers ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan, 105-68'lik skorla ev sahibi Bahçeşehir Koleji oldu.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Veolia Towers ise 12. yenilgisini yaşadı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, İLK YARIDA FARKA GİTTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Veolia Towers, 5. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 9-15.

Bir dakika 41 saniye içinde Almanya temsilcisine 9-0'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada skoru 18-15'e getirdi.

Kalan bölümde farkı açan ev sahibi takım, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 32-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ve farkı 25 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 63-38 üstün gitti.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NDEN RAHAT GALİBİYET

Üçüncü periyotta Homesley'in skorer oyunuyla farkı 33 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölüme 85-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 105-68 galip ayrıldı.

Bu arada Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi karşısında bu sezon resmi maçlarda ilk yarılar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Ioannis Tiganis (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 17, Homesley 17, Mitchell 10, Cavanaugh 12, Williams 2, Koprivica 8, Ponitka 5, İsmet Akpınar 7, Göktuğ Baş 5, Hale 16, Furkan Haltalı 6

Veolia Towers: Williams 16, Daniels 22, Grey 2, Breunig 8, Perrin 9, Maronka 5, Mueller, Martin 2, Ogbe 2, Turudic 2

1. Periyot: 32-23

Devre: 63-38

3. Periyot: 85-52