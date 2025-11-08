Bahçeşehir Koleji'nden Merkezefendi Belediyesi Basket'e 18 sayılık fark

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 85-67 yendi.
- Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda Mehmet Karabilecen, Alper Özgök ve Uğur Akyıldız yönetiminde oynandı.
- Bahçeşehir Koleji müsabakaya hızlı başlayarak ilk periyotu 26-15 önde tamamladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, Bahçeşehir Koleji ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 85-67'lik skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Homesley 8, Flynn 12, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 12, Cengiz Sarp Coşkun, Mitchell 4, Furkan Haltalı 5, Can Maxim Mutaf, Ponitka 9, Kenan Sipahi 9, Hunter Hale 12
Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin, Smith 2, Vanwijn 11, Badzim 11, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan 3, Mustafa Sami Yılmaz, Ömer Can İlyasoğlu 2, Cazalon 14, Ata Engin, Omic 11, Hawkins 4
1. Periyot: 26-15
Devre: 51-28
3. Periyot: 65-52