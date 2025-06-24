Basketbol Süper Ligi final serisinde 5. maç heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5. maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Seride 3-1 önde olan Fenerbahçe, parkeye büyük avantajla çıkacak.

Mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-lacivertliler, üst üste 2. kez ligde mutlu sona ulaşmış olacak.

BEŞİKTAŞ, SERİYİ YENİDEN TARAFTARI ÖNÜNE TAŞIMAK İSTİYOR

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş ise seriyi yeniden taraftarı önüne taşımak istiyor.

Serinin 3 ve 4. maçını Basketbol Gelişim Merkezi’nde taraftarı önünde oynayan Kara Kartal, 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, dün de rakibine mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE HEDEF 3'TE 3

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 27 galibiyet, 3 mağlubiyetle lider tamamlayan Fenerbahçe, kupaya 1 galibiyet uzaklıkta.

Sezon içerisinde Türkiye Kupası ve THY Euroleague şampiyonlukları yaşayan Jasikevicius'un öğrencileri, Süper Lig’de de şampiyon olarak 3 kupayı kazanıp önemli bir başarı elde edecek.

Sarı-lacivertliler, şubat ayında Şanlıurfa'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaştı ve 104-81'lik skorla kupaya uzanmıştı.

EUROLEAGUE'İ KAZANDILAR

Fenerbahçe, THY Euroleague'de ise tarihinde 2. kez bu başarıyı tekrarladı.

Abu Dabi'de oynanan Final Four'da önce Panathinaikos'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, finalde de Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yendi ve zaferini taçlandırdı.

Fenerbahçe, Euroleague'in ardından lige dönerek play-off müsabakalarına çıktı. Çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1'lik seriyle geçen Kanarya, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 3-0'la eledi.