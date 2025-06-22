Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç heyecanı yaşanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

BeIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak.

SERİDE DURUM 2-1'E GELDİ

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında iç saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Beşiktaş, sahasına taşınan serinin üçüncü maçından 98-77 galip ayrılarak durumu 2-1'e getirdi.

DÖRT GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.