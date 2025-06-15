Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı duyuruldu
AA & Ensonhaber

Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geleceği Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacak.

FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

GEREKMESİ HALİNDE OYNANACAK MAÇLAR

25 Haziran Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar:

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)

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Emre Çalışkan
Editor