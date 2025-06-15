Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı duyuruldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geleceği Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacak.
FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI
17 Haziran Salı:
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)
19 Haziran Perşembe:
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)
21 Haziran Cumartesi:
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)
23 Haziran Pazartesi:
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)
GEREKMESİ HALİNDE OYNANACAK MAÇLAR
25 Haziran Çarşamba:
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)
27 Haziran Cuma:
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe (Basketbol Gelişim Merkezi)
29 Haziran Pazar:
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker Spor ve Etkinlik)
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