Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, sırasıyla ilk 8 basamakta yer alan Fenerbahçe, Galatasarayi Emlak Konut, Çimsa ÇBK Mersin, Nesibe Aydın, BOTAŞ, Beşiktaş ve Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Türkiye Kupası’nda yer alma hakkını elde etti.

Kupa formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekiplerle (Fenerbahçe, Galatasaray, Emlak Konut, ÇBK Mersin) ikinci 4'te bulunan takımlar (Nesibe Aydın, BOTAŞ, Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlenecek.

Ayrıca ev sahibi takım avantajını elde edecek ekipler için de bir kura çekimi olacak.

KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞECEK

Tek maç üzerinden 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda yer alacak.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda kura çekimi, yarın Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.