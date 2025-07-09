Beşiktaş, 4 basketbolcusunun sözleşmesini uzattı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşandı.
Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlılar, iç transferde 4 imza attırdı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın kontratlarının uzatıldığını açıkladı.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Beşiktaş Takımımızın oyuncuları Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmeleri yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcularımıza üstün başarılar dileriz.