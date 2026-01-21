Beşiktaş, Buducnost VOLI'yi rahat geçti

- Beşiktaş, EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi 96-74 yenerek grup liderliğine yükseldi.
- Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, her periyotta farkı artırarak galibiyete ulaştı.
- Özellikle son periyotta hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan siyah beyazlılar maçı rahat bir skorla tamamladı.
Beşiktaş, EuroCup'ın 15. haftasında B Grubu'nda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşılaştı.
Maça hızlı başlayan siyah beyazlı takım ilk periyodun bitimine 2.46 dakika kala 18-6’lik skorla farkı çift hanelere çıkardı.
Oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip ilk periyodu 16 sayı farkla önde kapadı: 27-11.
Karşılıklı 3 sayılık atışlarla başlayan 2’nci periyotta farkı koruyan temsilcimiz soyunma odasına 49-37 önde gitti.
BEŞİKTAŞ, LİDERLİĞE YÜKSELDİ
İkinci yarıya etkili savunma ve başarılı hücum organizasyonları ile başlayan Beşiktaş 3’üncü periyodu 22 sayı farkla önde tamamladı: 76-54.
Son periyotta da özellikle hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan ve kolay dış atışlar üreten Beşiktaş maçtan maçtan 96-74 galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas
Beşiktaş: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14
Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8
1. Periyot: 27-11
Devre: 49-37
3. Periyot: 76-54
Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)