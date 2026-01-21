Abone ol: Google News

Beşiktaş, Buducnost VOLI'yi rahat geçti

Beşiktaş, EuroCup'ta Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk ettiği maçtan 96-74 galip ayrılarak grubunda liderliğe yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 22:26
  • Beşiktaş, EuroCup'ta Buducnost VOLI'yi 96-74 yenerek grup liderliğine yükseldi.
  • Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, her periyotta farkı artırarak galibiyete ulaştı.
  • Özellikle son periyotta hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan siyah beyazlılar maçı rahat bir skorla tamamladı.

Beşiktaş, EuroCup'ın 15. haftasında B Grubu'nda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşılaştı.

Maça hızlı başlayan siyah beyazlı takım ilk periyodun bitimine 2.46 dakika kala 18-6’lik skorla farkı çift hanelere çıkardı.

Oyundaki üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip ilk periyodu 16 sayı farkla önde kapadı: 27-11.

Karşılıklı 3 sayılık atışlarla başlayan 2’nci periyotta farkı koruyan temsilcimiz soyunma odasına 49-37 önde gitti.

BEŞİKTAŞ, LİDERLİĞE YÜKSELDİ

İkinci yarıya etkili savunma ve başarılı hücum organizasyonları ile başlayan Beşiktaş 3’üncü periyodu 22 sayı farkla önde tamamladı: 76-54.

Son periyotta da özellikle hücum ribauntlarındaki üstünlüğünü koruyan ve kolay dış atışlar üreten Beşiktaş maçtan maçtan 96-74 galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Robert Vyklicky, Leandro Lezcano, Vassilis Pitsilkas

Beşiktaş: Mathews 4, Berk Uğurlu 12, Morgan 7, Anthony Brown 11, Zizic 5, Dotson 9, Kamagate 12, Yiğit Arslan 10, Thomas 12, Vitto Brown 14

Buducnost VOLI: Sulaimon 6, Slavkovic 3, Tanaskovic 12, Ferrell 18, Boutsiele 2, Mays 7, Thompson 1, Jovanovic 3, Morgan 1, Kovliar 13, Bouteille 8

1. Periyot: 27-11

Devre: 49-37

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 31.23 Thompson (Buducnost VOLI)

