Okan Buruk: İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti.
- Teknik Direktör Okan Buruk, 10 puanla ilk 24'e gireceklerini tahmin ettiğini belirtti.
- Maçı kazanıp 12 puanla daha üst sıralarda olmayı düşündüklerini fakat alınan beraberliğin de önemli olduğunu vurguladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 10’a, Atletico Madrid ise 13’e çıkarttı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"İLK 8 BİLE OLABİLİRDİ"
Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:
90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz.
"İLK 24'TE OLACAĞIZ GİBİ"
İlk 24 hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:
9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum.
"DOĞRU İŞLER YAPTIK"
Doğru işler yaptıklarını söyleyen Buruk, şöyle konuştu:
Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı.
"SARA GİRDİKTEN SONRA..."
Buruk ayrıca şunları dedi:
Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz.