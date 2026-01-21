Okan Buruk: İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 10’a, Atletico Madrid ise 13’e çıkarttı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK 8 BİLE OLABİLİRDİ"

Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:

90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz.

"İLK 24'TE OLACAĞIZ GİBİ"

İlk 24 hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

"DOĞRU İŞLER YAPTIK"

Doğru işler yaptıklarını söyleyen Buruk, şöyle konuştu:

"SARA GİRDİKTEN SONRA..."

Buruk ayrıca şunları dedi:

Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz.