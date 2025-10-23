Abone ol: Google News

Beşiktaş, Charnay Basket'e kaybetti

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Charnay Basket'e 67-59 mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 23:38
  • Beşiktaş, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu 3. hafta maçında Charnay Basket'e 67-59 mağlup oldu.
  • Bu sonuçla Beşiktaş, gruptaki ikinci yenilgisini alırken, rakip takım Charnay Basket ikinci galibiyetini elde etti.
  • Maç, Fransa’da Maurice Chevalier salonunda oynandı.

FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu 3. hafta maçında Fransa temsilcisi Charnay Basket ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Maurice Chevalier'de oynanan müsabakada kazanan 67-59'luk skorla Charnay Basket oldu.

Siyah-beyazlı takım gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Charnay Basket ise ikinci galibiyetini aldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Maurice Chevalier

Hakemler: Emma Perry (İrlanda), Igor Esteve Malmierca (Andorra), Gavin Williams (Galler)

Charnay Basket: Chevaugeon 9, Mayo 8, Thomas 22, Chabrier 5, Drame 2, Colas 4, Daramy 2, Dalstra 6, Maye Toure 9

Beşiktaş: Pelin Derya Bilgiç 4, Okonkwo 22, Milic 9, Fasoula 13, Migna Toure 11, Gülşah Duman, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 21-19

Devre: 32-26

3. Periyot: 54-44

