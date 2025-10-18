Beşiktaş, Esenler Erokspor'u mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-80'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Esenler Erokspor ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi

Esenler Erokspor: Crawford 21, Love 3, Cornelie 21, Egehan Arna 6, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 3, Galloway 13, Simmons 2, Thurman 9

Beşiktaş: Mathews 26, Berk İbrahim Uğurlu 2, Anthony Brown 13, Morgan 5, Zizic 10, Dotson 10, Kamagate 10, Canberk Kuş 6, Vittorio Brown 2

1. Periyot: 19-27

Devre: 36-40

3. Periyot: 55-61

Beş faulle çıkanlar: 35.37 Morgan, 38.32 Dotson (Beşiktaş)