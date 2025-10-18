Beşiktaş, Esenler Erokspor'u mağlup etti

- Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor'u 84-80 yendi.
- Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Beşiktaş, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.
- Esenler Erokspor ise ligde 3. yenilgisini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Esenler Erokspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-80'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 4'te 4 yaptı. Esenler Erokspor ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi
Esenler Erokspor: Crawford 21, Love 3, Cornelie 21, Egehan Arna 6, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 3, Galloway 13, Simmons 2, Thurman 9
Beşiktaş: Mathews 26, Berk İbrahim Uğurlu 2, Anthony Brown 13, Morgan 5, Zizic 10, Dotson 10, Kamagate 10, Canberk Kuş 6, Vittorio Brown 2
1. Periyot: 19-27
Devre: 36-40
3. Periyot: 55-61
Beş faulle çıkanlar: 35.37 Morgan, 38.32 Dotson (Beşiktaş)