Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Igor Gorgonzola'yı devirdi

Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında konuk ettiği İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 22:49
Fenerbahçe, Igor Gorgonzola'yı devirdi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan takımı Igor Gorgonzola karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

118 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Yves Kalın (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Fenerbahçe: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Milankovic, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani)

Igor Gorgonzola: Cambi, Herbots, Bonifacio, Tolok, Ishikawa, Squarcini (De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Melli, Carraro, Van Avermaet)

Setler: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10

Süre: 118 dakika (26, 29, 20, 28,15)

Eshspor Haberleri