Fenerbahçe, Igor Gorgonzola'yı devirdi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile İtalyan takımı Igor Gorgonzola karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
118 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Yves Kalın (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)
Fenerbahçe: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Milankovic, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani)
Igor Gorgonzola: Cambi, Herbots, Bonifacio, Tolok, Ishikawa, Squarcini (De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Melli, Carraro, Van Avermaet)
Setler: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10
Süre: 118 dakika (26, 29, 20, 28,15)