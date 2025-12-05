Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu

Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 18:46
Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu
  • Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı açıklandı.
  • İlk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık'ta oynanacak.
  • A, B ve C gruplarında çeşitli takımlar arasında maçlar yapılacak.

Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

GRUP MAÇLARININ PROGRAMI

A Grubu

1. Hafta:

23, 24 ve 25 Aralık:

Galatasaray-Başakşehir

Trabzonspor-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Boluspor-Fethiyespor

2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Fethiyespor-Galatasaray

Başakşehir-Boluspor

İstanbulspor-Trabzonspor

Alanyaspor-Fatih Karagümrük

3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Galatasaray-İstanbulspor

Trabzonspor-Fethiyespor

Boluspor-Alanyaspor

Fatih Karagümrük-Başakşehir

4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Alanyaspor-Galatasaray

Başakşehir-Trabzonspor

Fethiyespor-Fatih Karagümrük

İstanbulspor-Boluspor

B Grubu

1. Hafta

23, 24 ve 25 Aralık:

Samsunspor-Eyüpspor

Konyaspor-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Bodrum FK

Iğdır FK-Aliağa Futbol

2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Aliağa Futbol-Samsunspor

Eyüpspor-Iğdır FK

Bodrum FK-Konyaspor

Antalyaspor-Gençlerbirliği

3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Samsunspor-Bodrum FK

Konyaspor-Aliağa Futbol

Iğdır FK-Antalyaspor

Gençlerbirliği-Eyüpspor

4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Antalyaspor-Samsunspor

Eyüpspor-Konyaspor

Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

Bodrum FK-Iğdır FK

C Grubu

1. Hafta

23, 24 ve 25 Aralık:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Rizespor-Gaziantep FK

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü

Erzurumspor FK-Rizespor

Gaziantep FK-Kocaelispor

3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK

Kocaelispor-Beşiktaş

4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Beşiktaş-Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü

Eshspor Haberleri