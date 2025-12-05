Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı belli oldu.

- Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı açıklandı.
- İlk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık'ta oynanacak.
- A, B ve C gruplarında çeşitli takımlar arasında maçlar yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.
GRUP MAÇLARININ PROGRAMI
A Grubu
1. Hafta:
23, 24 ve 25 Aralık:
Galatasaray-Başakşehir
Trabzonspor-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
2. Hafta
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
Fethiyespor-Galatasaray
Başakşehir-Boluspor
İstanbulspor-Trabzonspor
Alanyaspor-Fatih Karagümrük
3. Hafta
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
Galatasaray-İstanbulspor
Trabzonspor-Fethiyespor
Boluspor-Alanyaspor
Fatih Karagümrük-Başakşehir
4. Hafta
2, 3 ve 4 Mart 2026:
Alanyaspor-Galatasaray
Başakşehir-Trabzonspor
Fethiyespor-Fatih Karagümrük
İstanbulspor-Boluspor
B Grubu
1. Hafta
23, 24 ve 25 Aralık:
Samsunspor-Eyüpspor
Konyaspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Bodrum FK
Iğdır FK-Aliağa Futbol
2. Hafta
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
Aliağa Futbol-Samsunspor
Eyüpspor-Iğdır FK
Bodrum FK-Konyaspor
Antalyaspor-Gençlerbirliği
3. Hafta
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
Samsunspor-Bodrum FK
Konyaspor-Aliağa Futbol
Iğdır FK-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Eyüpspor
4. Hafta
2, 3 ve 4 Mart 2026:
Antalyaspor-Samsunspor
Eyüpspor-Konyaspor
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
Bodrum FK-Iğdır FK
C Grubu
1. Hafta
23, 24 ve 25 Aralık:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
2. Hafta
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü
Erzurumspor FK-Rizespor
Gaziantep FK-Kocaelispor
3. Hafta
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK
Kocaelispor-Beşiktaş
4. Hafta
2, 3 ve 4 Mart 2026:
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Beşiktaş-Rizespor
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü