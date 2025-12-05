Abone ol: Google News

Kupada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 6 futbolcu yok!

Türkiye Kupası grup kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk haftada birbirlerine rakip oldu. Bu zorlu karşılaşmada, iki takımda da çeşitli sebepler dolayısıyla bazı yıldız isimler forma giyemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 18:27
  • Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaşacak.
  • İki takımda toplam 6 futbolcu çeşitli sebeplerle derbide forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe'de En-Nesyri, Dorgeles, Fred ve Mert Hakan; Beşiktaş'ta ise Ndidi ve Toure derbide oynamayacak.

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi gerçekleştirildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş C Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK OLACAK

Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.

Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alındı.

Mert Hakan kırmızı kart cezası veya bahis soruşturmasından alabileceği cezayla birlikte Beşiktaş derbisini kaçıracak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfred Ndidi ile Malili El Bilal Toure zorlu derbi deplasmanında takımlarından uzak kalacak.

