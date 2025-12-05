Kupada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 6 futbolcu yok! Türkiye Kupası grup kura çekimi sonucunda Fenerbahçe ile Beşiktaş, ilk haftada birbirlerine rakip oldu. Bu zorlu karşılaşmada, iki takımda da çeşitli sebepler dolayısıyla bazı yıldız isimler forma giyemeyecek.