Beşiktaş, Meltem Yıldızhan'ı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray'dan ayrılan 25 yaşındaki milli basketbolcu Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattı.
"ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Meltem Yıldızhan ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2016 yılında Galatasaray ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Meltem Yıldızhan'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
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