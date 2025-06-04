Beşiktaş, Meltem Yıldızhan'ı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'dan ayrılan 25 yaşındaki milli basketbolcu Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattı.

"ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: