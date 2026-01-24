Abone ol: Google News

Beşiktaş, Mersinspor karşısında sürprize izin vermedi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Mersinspor'u 84-59 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 21:03
Beşiktaş, Mersinspor karşısında sürprize izin vermedi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Mersinspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 84-59'luk skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan siyah-beyazlı takım, ligdeki 14. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 12. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Beşiktaş: Mathews 7, Berk Uğurlu 5, Morgan 18, Anthony Brown 6, Kamagate 13, Vitto Brown 8, Thomas 9, Emir Adıgüzel, Lemar 6, Yiğit Arslan 10, Sertaç Şanlı 2

Mersinspor: Olaseni 7, March 24, Leon Apaydın, Cowan 1, White 7, Cobbs 3, Kartal Özmızrak 3, Koray Çekici, Cruz 6, Ergi Tırpancı 2, Chassang 6

1. Periyot: 22-16

Devre: 41-28

3. Periyot: 60-41

Eshspor Haberleri