Bursaspor’da Tahsin Tam ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig'in 20. haftasında Bursaspor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından yeşil-beyazlı kulüpte teknik yapılanmaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık kararı alındığı belirtildi.

BURSASPOR'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" dedi.