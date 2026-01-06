Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'a fark attı

- Beşiktaş, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u 97-76 yendi.
- Beşiktaş, bu galibiyetle organizasyondaki 9. zaferini elde etti.
- Ratiopharm Ulm ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Almanya ekibi Ratiopharm Ulm karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Akatlar'da oynanan müsabakada kazanan 97-76'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 8. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş Akatlar
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Beşiktaş: Mathews 18, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 17, Vitto Brown 23, Zizic 10, Dotson 6, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Lemar 13
Ratiopharm Ulm: Ledlum 17, Jensen 15, Osborne 11, Smith 13, Simon 8, Diakite 4, Kunzewitsch, Faye 2, Garavaglia 2, Sengfelder 4
1. Periyot: 26-26
Devre: 47-38
3. Periyot: 69-58