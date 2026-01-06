Abone ol: Google News

Beşiktaş, Ratiopharm Ulm'a fark attı

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Almanya ekibi Ratiopharm Ulm'u 97-76 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 23:06
  • Beşiktaş, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u 97-76 yendi.
  • Beşiktaş, bu galibiyetle organizasyondaki 9. zaferini elde etti.
  • Ratiopharm Ulm ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 13. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile Almanya ekibi Ratiopharm Ulm karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Akatlar'da oynanan müsabakada kazanan 97-76'lık skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. Ratiopharm Ulm ise 8. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş: Mathews 18, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 17, Vitto Brown 23, Zizic 10, Dotson 6, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Lemar 13

Ratiopharm Ulm: Ledlum 17, Jensen 15, Osborne 11, Smith 13, Simon 8, Diakite 4, Kunzewitsch, Faye 2, Garavaglia 2, Sengfelder 4

1. Periyot: 26-26

Devre: 47-38

3. Periyot: 69-58

