Beşiktaş son saniye üçlüğüyle Ratiopharm Ulm'u yendi

- Beşiktaş, EuroCup 4. haftasında deplasmanda Ratiopharm Ulm'u 101-99 yendi.
- Maç Anthony Brown'un son saniye üçlüğü ile kazanıldı.
- Bu galibiyetle Beşiktaş, EuroCup'taki üçüncü galibiyetini aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
EuroCup'ın 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Almanya'da Ratiopharm Ulm deplasmanına çıktı.
Başa baş geçen mücadeleyi Beşiktaş, Anthony Brown'un son saniye üçlüğüyle 101-99 kazanmayı başardı.
Beşiktaş, bu sonuçla EuroCup'taki üçüncü galibiyetini elde etti.
Ratiopharm Ulm ise ilk yenilgisini yaşadı.
RATIOPHARM ULM: 99 - BEŞİKTAŞ: 101
Hakemler: Saulius Racys (İsveç), Amit Balak (İsrail), Arnau Padros (İspanya)
Ratiopharm Ulm: Ledlum 25, Jensen 14, Smith 12, Garavaglia 7, Sengfelder 14, Weidemann 7, Schoormann 2, Brown 8, Diakite 2, Osborne 5, Anigbata 3
Beşiktaş: Mathews 9, Berk Uğurlu 7, Morgan 15, Anthony Brown 19, Zizic 11, Dotson 12, Kamagate 13, Lemar 5, Canberk Kuş 1, Vitto Brown 9
1. Periyot: 30-29
Devre: 54-54
3. Periyot: 83-71