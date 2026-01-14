Abone ol: Google News

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 18:36
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşti.
  • Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU KEÇİÖRENGÜCÜ

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

