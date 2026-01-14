Abone ol: Google News

Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildi

Fenerbahçeli Alperi Onar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Basket Landes maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 18:33
Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildi
  • Fenerbahçeli Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildi.
  • Onar, Kadınlar Türkiye Kupası finalinde sağ el başparmağında bir yaralanma yaşadı.
  • Bu nedenle, bu akşam FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynanacak Basket Landes maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Alperi Onar, Kadınlar Türkiye Kupası final maçında sağ el başparmağında yaralanma yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucu sağ elinde volar plak yaralanması tespit edilen kaptanımızın tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

FORMA GİYEMEYECEK

Deneyimli oyuncunun, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Basket Landes mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Eshspor Haberleri