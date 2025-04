2014-2015 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde TED Kolejliler'le başantrenörlük kariyerine başlayan Burak Gören, Aliağa Petkimspor ve Türk Telekom'u da çalıştırdı.

Liglerde 318, kupalarda 19 maça çıkan Burak Gören, Avrupa kupalarında da 62 müsabakada görev aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı yarınki Beşiktaş maçıyla başantrenörlük kariyerinde 400. karşılaşmasına çıkacak.

Geride kalan 399 müsabakada 222 galibiyet ve 177 yenilgisi bulunan Gören, 2019 All Star Asya Karması'nın başantrenörlük görevini de üstlendi.

Gören, 2020'de Türk Telekom'u çalıştırdığı dönemde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yılın başantrenörlüğüne aday gösterilirken, geçen sezon "www.eurobasket.com" sitesi tarafından Basketbol Süper Ligi'nde yılın başantrenörü olarak seçildi.

400 MAÇIN HİKAYESİ

Burak Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok genç yaşta başladığı antrenörlükte 39 yaşında Süper Lig'de başantrenörlük yapmayı başardığını söyledi.

Kendisi adına gurur verici bir dönemin geride kaldığını kaydeden Gören, şu şekilde konuştu:

Gören, geride kalan 400 müsabakanın uzun bir süre içerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa'da son 10 senede sadece iki kulüpte, beşer yıl beşer yıl çalışmak, bunlar hep bir istikrarın ve kulübün gelişmesi adına çok önemli şeyler olarak gösterilirken ülkemizde maalesef hep yıpranmanın bir parçası olarak da gösteriliyor. Ben Telekom'a gittiğim zaman da ikinci ligdeydi Telekom ve inanılmaz bir serüvenle birlikte 5 yıl sonunda Avrupa'nın sayılı takımlarından biri, her sene play-off oynayan, her sene ilk altıda yer alan, Türkiye Kupası başarısı yapan bir takım olduk. Buraya geldiğimde de son sırada aldığım takımı bugün Şampiyonlar Ligi'ni son 16'da son 8'i zorlayan, ligde her sene üst sıralara zorlayan bir takım haline getirdik. Bu benim kariyerimin adına benim hayatımda her zaman yanımda taşıyacağım, aileme bırakacağım en önemli miraslardan biridir.