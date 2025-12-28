Fenerbahçe, Ünye Kadın Spor Kulübü karşısında galip geldi

- Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
- Maç, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da oynandı.
- Goller Maria Salas ve Andrea Staskova'dan geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Ünye Kadın Spor Kulübü, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Fenerbahçe'yi konuk etti.
Maç, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Fenerbahçe'nin gollerini 74. dakikada Maria Salas ve 90+2. dakikada Andrea Staskova attı.