Fenerbahçe, Ünye Kadın Spor Kulübü karşısında galip geldi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 28.12.2025 17:27
  • Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
  • Maç, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da oynandı.
  • Goller Maria Salas ve Andrea Staskova'dan geldi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Ünye Kadın Spor Kulübü, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da Fenerbahçe'yi konuk etti.

Maç, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe'nin gollerini 74. dakikada Maria Salas ve 90+2. dakikada Andrea Staskova attı.

