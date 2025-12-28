Erzurumspor FK'ya Çorum FK karşısında tek gol yetti

- Erzurumspor FK, 1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK'yı 1-0 yendi.
1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, Çorum FK'yı konuk etti.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzurumspor FK, 1-0 kazandı.
Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada Benhur Keser attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK, ligdeki puanını 33'e çıkardı. Çorum FK ise 32 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Erzurum FK deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Çorum FK ise Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.