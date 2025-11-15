Bursaspor Basketbol, Aliağa Petkimspor'u yendi

Abone ol: Google News

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u 76-74 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 20:29
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-74'lük skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Parsons 9, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Konontsuk 10, Nnoko 7, Berk Can Akın 5, King 2, Crawford 8, Yesukan Onar 8, DeLaurier 6, Bora Satır

Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Franke 13, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 15, Floyd 6, Selim Şav 6, Mustafa Kurtuldum 2, Whittaker 11, Scrubb

1. Periyot: 22-18

Devre: 39-35

3. Periyot: 61-54

