Bursaspor Basketbol, Aliağa Petkimspor'u yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 76-74'lük skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Bursaspor Basketbol: Childress 15, Parsons 9, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Konontsuk 10, Nnoko 7, Berk Can Akın 5, King 2, Crawford 8, Yesukan Onar 8, DeLaurier 6, Bora Satır
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Franke 13, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 15, Floyd 6, Selim Şav 6, Mustafa Kurtuldum 2, Whittaker 11, Scrubb
1. Periyot: 22-18
Devre: 39-35
3. Periyot: 61-54