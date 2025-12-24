Süper Lig’de ilk yarının penaltı tablosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken bu bölümde hakemler, 40 kez penaltı kararı verdi.

Ligde oynanan 17 haftalık periyotta hakemler 40 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 31'i golle sonuçlandı, 9'unda ise top ağlarla buluşamadı.

EN ÇOK FENERBAHÇE, TRABZONSPOR VE GAZİANTEP FK KULLANDI

Ligdeki 16 takım, en az bir kez penaltı kullandı. Kayserispor ile Antalyaspor ise ligin ilk yarısında penaltı kazanamadı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar Fenerbahçe, Trabzonspor ile Gaziantep FK oldu. Bu takımlar, ligin ilk yarısında beşer penaltı kullandı.

Birer kez penaltı kullanan Göztepe, Samsunspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor da en az beyaz noktaya giden ekipler oldu.

EN BAŞARILI PENALTI İSTATİSTİĞİ ONUACHU'DA

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, ligin ilk yarısında en başarılı penaltı performansına imza atan futbolcu oldu.

Gol krallığı yarışında Başakşehirli Eldor Shomurodov'un ardından ikinci sırada bulunan Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de bu sezon 11 kez ağları sarstı.

Onuachu, ligdeki gollerinin önemli bir kısmını ise penaltı atışlarından kaydetti. Tecrübeli oyuncu, kullandığı 4 penaltıda da topu ağlara gönderdi.

EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN İSİM TALISCA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, ligin ilk yarısında 2 penaltı kaçırdı.

Brezilyalı oyuncu, ilk haftadaki Corendon Alanyaspor ile ikinci haftadaki Göztepe maçlarında kullandığı penaltılarda topu filelerle buluşturamadı.

Talisca, böylece ligin ilk 17 haftasında en fazla penaltı kaçıran isim oldu.

PENALTIDAN EN FAZLA EYÜPSPOR YEDİ

Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen ekip olarak öne çıktı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Eyüpspor'un aleyhine verilen 5 penaltının 5'i de golle sonuçlandı. Eyüpspor'dan sonra penaltıdan en fazla gol yiyen takımlar 4 golle Gaziantep FK ve 3 golle Fatih Karagümrük oldu.

Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu sezon ligde penaltıdan hiç gol yemedi.