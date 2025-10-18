Abone ol: Google News

Bursaspor Basketbol, Manisa Basket'i rahat geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Manisa Basket'i 84-69 yendi.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 20:35
Bursaspor Basketbol, Manisa Basket'i rahat geçti
  • Bursaspor Basketbol, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Manisa Basket'i 84-69 yendi.
  • Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı ve hakemliğini Mehmet Şahin, Ziya Özorhon ve Musa Kazım Çetin yaptı.
  • Bursaspor Basketbol, özellikle üçüncü periyottaki üstün performansıyla galibiyete ulaştı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-69'luk skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Parsons 16, Göksenin Köksal 2, Berk Can Akın 13, Delaurier 5, Crawford 11, Yesukan Onar 3, King 6, Konontsuk 5, Nnoko 8

Manisa Basket: Scrubb 6, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 16, Altan Çamoğlu 11, Johnson 13, Buğra Çal 3, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Zemaitis 3

1. Periyot: 19-20

Devre: 36-38

3. Periyot: 62-47

