Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u yendi

- Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 86 dakika sürdü.
- Set sonuçları 25-27, 16-25 ve 21-25 olarak tamamlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.
86 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Üna, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Cajic)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı)
Setler: 25-27, 16-25, 21-25
Süre: 86 dakika (33, 25, 28)