Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 20:46
Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u yendi
  • Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 86 dakika sürdü.
  • Set sonuçları 25-27, 16-25 ve 21-25 olarak tamamlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.

86 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Üna, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Cajic)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Büşra Kılıçlı)

Setler: 25-27, 16-25, 21-25

Süre: 86 dakika (33, 25, 28)

