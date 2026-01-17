Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'da taraftarların ilgisiyle karşılandı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 20:50
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor maçı için Alanya'ya geldi.
  • Taraftarlar, takımı coşkulu tezahüratlarla karşıladı.
  • Sarı-lacivertliler, konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşacağı Alanyaspor maçı için kente gelirken, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.

Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Fenerbahçe kafilesinde teknik heyet ve futbolculara ilgi gösterildi.

TAKIM OTELE GEÇTİ

Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.

FENERBAHÇE, ALANYASPOR DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

