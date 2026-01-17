Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor maçı için Alanya'ya geldi.
- Taraftarlar, takımı coşkulu tezahüratlarla karşıladı.
- Sarı-lacivertliler, konaklayacakları otele geçti.
Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaşacağı Alanyaspor maçı için kente gelirken, bugün saat 19.00 sıralarında Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi.
Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrılan Fenerbahçe kafilesinde teknik heyet ve futbolculara ilgi gösterildi.
TAKIM OTELE GEÇTİ
Bazı futbolcular taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-lacivertli ekip, daha sonra takım otobüsüyle Alanya'da konaklayacağı otele geçti.
FENERBAHÇE, ALANYASPOR DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Alanyaspor ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.