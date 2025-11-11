Bursaspor Basketbol'da Ahmet Çakı dönemi başladı

- Bursaspor Basketbol, başantrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol'da, başantrenör Nenad Markovic'in yerine Ahmet Çakı getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.
"BURSASPOR AİLESİNE HOŞ GELDİN DİYORUZ"
Markovic'e görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, şunlar belirtildi:
Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor ailesine hoş geldin diyoruz.