Bursaspor Basketbol'da Ahmet Çakı dönemi başladı

Bursaspor Basketbol, başantrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 15:11
  • Bursaspor Basketbol, başantrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdi.
  • Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
  • Markovic'e emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol'da, başantrenör Nenad Markovic'in yerine Ahmet Çakı getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Nenad Markovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı kaydedildi.

"BURSASPOR AİLESİNE HOŞ GELDİN DİYORUZ"

Markovic'e görev süresi boyunca kulübe verdiği emekler için teşekkür edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Ahmet Çakı ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil beyaz renkler altında başarılar diliyor, Bursaspor ailesine hoş geldin diyoruz.

