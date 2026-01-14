Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde final turunda

- Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde Julia Riera'yı yenerek final turuna yükseldi.
- Milli tenisçi, maçta Arjantinli rakibini 6-3, 6-1’lik skorla geçti.
- Ana tabloya çıkmak için Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.
Klasmanın 112. basamağındaki milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda Laura Samson'u yenerek ikinci tura yükselmişti.
ZEYNEP FİNAL TURUNA ADINI YAZDIRDI
Elemelerin ikinci turunda Julia Riera ile karşılaşan Sönmez, 1 saat 13 dakika süren mücadele sonunda Arjantinli tenisçiyi 6-3, 6-1 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.
ANA TABLOYA ÇIKMA MÜCADELESİ
Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda Justina Mikulskyte'yi yenen Anastasia Gasanova ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek.