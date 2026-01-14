Fenerbahçe'nin 2 futbolcusu daha Kasımpaşa yolunda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de, kadro yapılandırma çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Ara transfer döneminde şimdiye dek İrfan Can Kahveci ve İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, 2 futbolcuyla daha vedalaşılıyor.

İRFAN CAN'DAN SONRA 2 İSİM DAHA...

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi kiralayan Kasımpaşa, HT Spor'a göre; yine sarı-lacivertlilerden Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'yu da renklerine bağlamak üzere.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Cenk Tosun ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

CENK BONSERVİSİYLE, BECAO KİRALIK

Rodrigo Becao’ya da son teklifini ileten İstanbul ekibi, oyuncudan cevap bekliyor.

Öte yandan Cenk Tosun'u bonservisiyle kadrosuna katacak olan Kasımpaşa, Becao'yu ise kiralayacak.