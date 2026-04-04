Büyükçekmece Basketbol, Mersin Spor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Mersin Spor'u 94-87 yendi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Mersin Spor ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-87'lik skorla konuk takım Büyükçekmece Basketbol oldu.
AA'NIN KURULUŞUNUN 106. YILI KUTLANDI
Karşılaşmanın oynandığı Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki reklam panolarında maç öncesi ve oyun esnasında Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı kutlandı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Mersin Spor: Cowan 11, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 5, Enoch 12, Olaseni 15, March 8, Leon Apaydın 10, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Kuzey Livaneli, Chassang 9
Büyükçekmece Basketbol: Vuurst 10, Pipes 13, Muhaymin Mustafa 6, Bruinsma 11, Bandaogo 11, Lecque 11, Yiğit Özkan, Pusica 16, Metin Türen, Gavrilovic 3, Doğan Şenli 13
1. Periyot: 25-29
Devre: 53-54
3. Periyot: 75-78