Mallorca, son dakika golüyle Real Madrid'i yıktı!

Mallorca, LaLiga'nın 30. haftasında evinde Real Madrid'i Vedat Muriqi'nin son dakikada attığı golle 2-1 yendi.
VEDAT, 3 PUANI GETİRDİ
Mallorca'yı öne geçiren golü 41. dakikada Manu Morlanes kaydetti.
Real Madrid, 88. dakikada stoperi Eder Militao ile eşitliği sağladı.
Vedat Muriqi, 90+1'de Mallorca'ya galibiyeti getiren golü attı.
Vedat, bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 18 gol kaydetti ve krallık yarışında Kylian Mbappe'nin ardından 2. sırada yer aldı.
ARDA GÜLER 72 DAKİKA OYNADI
Milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK KAYIP
LaLiga'da 3 hafta sonra mağlup olan Real Madrid, 1 maç fazlasına karşın 69 puanla Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.
Kümede kalma savaşı veren Mallorca, puanını 31'e yüksetti ve ateş hattından çıktı.
REAL MADRID'İN FİKSTÜRÜ ZORLU
Real Madrid, hafta içinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçına çıktıktan sonra Girona'yı konuk edecek.
Mallorca ise evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.