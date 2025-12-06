Büyükçekmece Basketbol, Mersinspor'u mağlup etti

- Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Mersinspor'u 88-77 yendi.
- Maç, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynandı ve Büyükçekmece ev sahibi olmanın avantajını kullandı.
- Mersinspor'dan Ergi Tırpancı beş faul alarak 36. dakikada oyun dışı kaldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 88-77'lik skorla ev sahibi takım Büyükçekmece Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Alper Özgök
Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van Der Vuurst 8, Bruinsma 3, Doğan Şenli, Johnson 18, Yiğit Özkan 2, Metin Türen 13, Pipes 8, Can Kaan Turgut, Myers 6, Bandaogo 11
Mersinspor: Olaseni 20, Cowan 23, Cruz 13, Ergi Tırpancı 1, Bentil 5, Cobbs 9, Kartal Özmızrak, March 2, Koray Çekici 1, White 3
1. Periyot: 24-22
Devre: 46-41
3. Periyot: 66-60
Beş faulle çıkan: 36.17 Ergi Tırpancı (Mersinspor)