ÇBK Mersin, Beşiktaş'ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş'ı 91-83 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 91-83'lük skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
ÇBK Mersin ile Beşiktaş, çeyrek finalin ikinci maçında 21 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Seride iki galibiyete ulaşan taraf, yarı finale yükselecek.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 3, Allen 13, Kennedy Beren Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Iagupova 9, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6
Beşiktaş: Pelin Bilgiç 14, Meltem Yıldızhan 7, Whitcomb 8, Fasoula 11, Fraser 15, Okonkwo 8, İdil Saçalır 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, İlayda Güner 3, Toure 6
1. Periyot: 24-30
Devre: 51-42
3. Periyot: 74-59