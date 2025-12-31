ÇBK Mersin, BOTAŞ karşısında kazandı

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. haftasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.
- Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip galip geldi.
- Karşılaşmada ÇBK Mersin'den Burke 31 sayı kaydetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 101-89'luk skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Erkan, İsmail Arslan
ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 7, Sinem Ataş 17, Geiselsoder 11, Burke 31, Vanloo 5, Asena Yalçın 12, Sventoraite 18, Eslem Güler
BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 12, Dantas 32, Williams 25, Işılay Eğin 1, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 1, Selin Rachel Gül 4, Serfa 2
1. Periyot: 27-19
Devre: 55-36
3. Periyot: 83-67