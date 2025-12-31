Abone ol: Google News

ÇBK Mersin, BOTAŞ karşısında kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 09:01
ÇBK Mersin, BOTAŞ karşısında kazandı
  • ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. haftasında BOTAŞ'ı 101-89 yendi.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi ekip galip geldi.
  • Karşılaşmada ÇBK Mersin'den Burke 31 sayı kaydetti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 101-89'luk skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Erkan, İsmail Arslan

ÇBK Mersin: Büşra Akbaş 7, Sinem Ataş 17, Geiselsoder 11, Burke 31, Vanloo 5, Asena Yalçın 12, Sventoraite 18, Eslem Güler

BOTAŞ: Bejedi 9, Tuba Poyraz 12, Dantas 32, Williams 25, Işılay Eğin 1, Rana Uçar 3, Ayşegül Günay Aladağ 1, Selin Rachel Gül 4, Serfa 2

1. Periyot: 27-19

Devre: 55-36

3. Periyot: 83-67

