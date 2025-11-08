ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u evinde 83-70 mağlup etti.
- Karşılaşma Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.
- Maçın en skorer oyuncusu Melikgazi'den Dangerfield 28 sayı ile oynadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇBK Mersin ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-70'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 10, Büşra Akbaş 4, Juskaite 12, Burke 16, Razheva 7, Sevgi Tonguç, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Sinem Ataş 15, Eslem Güler 2, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 28, Williams 14, Merve Arı 6, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 6, Doğa Adıcan 8, Merve Uygül 6, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin
1. Periyot: 16-14
Devre: 39-32
3. Periyot: 61-51