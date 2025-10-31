ÇBK Mersin, Umana Reyer Venezia'yı devirdi

- ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague D Grubu'nda İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 yendi.
- Bu galibiyetle Mersin ekibi, gruptaki ilk zaferini elde etti.
- Maç sırasında ufak bir reklam panosu yangını nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.
FIBA Kadınlar EuroLeague D Grubu 4. haftasında, ÇBK Mersin ile İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibi karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 83-69'luk skorla ÇBK Mersin oldu.
Mersin ekibi, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.
SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ
ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda son periyotta soyunma odasına gönderildi.
Karşılaşmanın son dakikasında İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu.
Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasıyla oyuna devam edildi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)
ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7
Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11
1. Periyot: 18-15
Devre: 34-38
3. Periyot: 58-50