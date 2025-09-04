Cedi Osman'ın duygusal anları

A Milli Takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada bitiren İsveç ile eşleşti.

Milli basketbolcular Alperen Şengün ve Cedi Osman, Arena Riga'da oynanan Sırbistan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"JOKIC, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"

Sırp basketbolcu Nikola Jokic ile karşılaştırılmaları hakkında konuşan Alperen, şunları dedi:

Jokic, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ona karşı güzel bir performans sergilediğim ve maçı kazandığımız için mutluyum.

"ÖZGÜVENLİ ŞEKİLDE ATTIM"

Karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösteren 23 yaşındaki pivot, şu şekilde konuştu:

Beni boş bıraktılar. Yani boş bırakınca özgüvenli attım. Bugün cezalandırma şutlarını atmamız gerekiyordu. Bu tip şutları, bu takıma karşı atamasaydık şansımız olmazdı. O yüzden beni boş bırakınca ben de özgüvenli şekilde attım.

"MÜKEMMEL BİR MAÇ OLDU"

Milli basketbolcu Cedi Osman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sırbistan galibiyeti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

Mükemmel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık. Herkesle gurur duyuyorum. Başta oyuncular sonra da antrenörlerimizin eline sağlık. Çok çalıştık. Bunun için çok güzel bir maç oldu. Önemli olan galip gelmekti. Belki savunmada istediğimizi yapamadık ama hücumda gerçekten çok iyi oynadık. Topu çok iyi paylaştık. Shane Larkin, Alperen... Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır da Sırbistan'ı yenemedik. O yüzden maçtan önce de 'Bugünden itibaren artık kaybetmek yok' diye konuştuk. O sözü de tuttuğumuz için tabii ki de mutluyuz.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Maçın oyuncusu seçilen Alperen'in performansı hakkında da konuşan Cedi Osman, şu ifadeleri kullandı:

Alperen bu akşam gerçekten inanılmaz oynadı. Turnuvanın başından beri hep böyle oynuyor. İnşallah sonu şampiyonluk olsun, Alperen de MVP olsun. Ama tabii ki de gerçekten daha çok erken.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

TRT Spor'a konuşan Cedi'nin röportajı verdiği sırada yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti.