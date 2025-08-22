Cedi Osman: Milli takım için oynamak büyük bir gurur ve heyecan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda takım kaptanı Cedi Osman da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY ÇOK İYİ İLERLİYOR"

Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Cedi Osman, şu şekilde konuştu:

Her şey çok iyi ilerliyor. Dört hazırlık maçı yaptık. Son 3 maç çok iyi oldu. Taraftarla bir araya gelmek her zaman çok güzel.

"HERKES ÇOK HEYECANLI"

Karadağ ile yarın oynanacak son hazırlık maçıyla alakalı da milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Herkes çok heyecanlı. Şampiyona öncesi son prova. Bu karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız.

"ZOR BİR GRUBUMUZ VAR"

Turnuvada oynayacakları grubu değerlendiren tecrübeli basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Zor bir grubumuz var. Maç maç ilerlemek gerekiyor. Çok iyi bir kadromuz var. Ortamımız da çok iyi. Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. En önemlisi sağlıklı kalmamız.

"FORMDA KALMAYI BAŞARDIM"

Son olarak milli takım için oynamanın her zaman gurur olduğuna değinen Cedi Osman, sözlerini şöyle tamamladı: