Cedi Osman'dan koreografi yorumu

EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos, OAKA'da ASVEL karşısında 91-85'lik galibiyete ulaştı.

Cedi Osman, bu galibiyette önemli katkı sağlayan isimlerden biriydi.

Milli oyuncumuz 12 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile mücadele etti.

CEDİ 12 SAYI ATTI

Maçın hemen ardından Eurohoops'a konuşan Cedi, Richaun Holmes'un performansına değindi.

"NBA'den gelip hemen kusursuz oynamak kolay değil. Uyumu sağlaması gereken bazı şeyler var ama bu gece harika bir maç çıkardı. Takımımız için çok önemli bir oyuncu ve bunu bu akşam gösterdi. Her geçen gün daha da iyi olacak. Ona güveniyoruz ve sezonun geri kalanında ona ihtiyacımız olacak."