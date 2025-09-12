Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye pazar günü finalde Almanya ile karşılaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

"YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun.