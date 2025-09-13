Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

"TEBRİK EDİYORUM, SAĞ OLUN VAR OLUN"

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.

Görüşmede ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet Türkoğlu ve bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİLİK BİZİ TATMİN ETMEZ"

Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.

Milli basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun."

Paylaşımda, Türk bayrağı ve basketbol topu emojisiyle birlikte "12 Dev Adam" etiketine de yer verildi.